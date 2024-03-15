«Это не кино, а математические формулы»: режиссер драмы «Нежный восток» назвал студию A24 фабрикой

Драма «Нежный восток» стала дебютной работой Уилльямса в качестве режиссера. До этого он был известен как оператор. В частности, он подарил визуальный стиль картинам братьев Сафди «Хорошее время» и «Бог знает что», а также ленте «Нули и единицы» Абеля Феррары.