«Это не кино, а математические формулы»: режиссер драмы «Нежный восток» назвал студию A24 фабрикой

Во время промоинтервью изданию Liberation в преддверии французской премьеры своей картины постановщик порассуждал, что в современном мире может называться контркультурой.
«То, что в Штатах называется независимым кино, таковым совсем-совсем не является. A24 — это не инди-студия. Это фабрика. А фильмы их это не кино, а математические формулы», — заявил режиссер.
Драма «Нежный восток» стала дебютной работой Уилльямса в качестве режиссера. До этого он был известен как оператор. В частности, он подарил визуальный стиль картинам братьев Сафди «Хорошее время» и «Бог знает что», а также ленте «Нули и единицы» Абеля Феррары.
За последнее десятилетие А24, начавшая свою деятельность с выпуска малобюджетных фильмов, стала одним из главных игроков современного кино. Более 60 раз картины студии становились номинантами премии «Оскар». В числе лауреатов — «Всё везде и сразу», «Зона интересов», «Лунный свет», «Комната» и «Кит».