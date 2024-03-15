Украинская певица Ани Лорак подала документы на российское гражданство

Украинская артистка Ани Лорак подала заявление на получение российского паспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в окружении певицы.
По словам собеседника издания, Лорак, настоящее имя которой Каролина Куек, направила документы для получения гражданства РФ еще в феврале.
Артистка публично не выражала свою позицию о боевых действиях на территории Украины. Провоенные телеграм-каналы обвиняли Лорак в помощи украинским беженцам и ВСУ. Певица заявила, что «никогда не оказывала военной помощи».
В марте 2022 года народную артистку Украины лишили именной плиты на Аллее звезд в городе Черновцы. Лорак попала в список артистов, которых правительство страны объявило «угрозой нацбезопасности».
Все это время Лорак выступает в городах России. Она становилась лауреатом премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ» и «Песни года».