Харли Квинн борется с орками в трейлере аниме «Отряд самоубийц: Исекай»

Режиссером сериала выступил создатель «Магической битвы» Эри Осада. Сценарий написали Таппэй Нагацуки и Эйдзи Умэхара, авторы «Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире» и «Виви: Песнь флюоритового глаза». Сериал не будет связан с предстоящей перезагрузкой DC, над которой работают Джеймс Ганн и Питер Сафран.