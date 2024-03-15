Харли Квинн борется с орками в трейлере аниме «Отряд самоубийц: Исекай»

На ютуб-канале DC появился трейлер аниме-сериала «Отряд самоубийц: Исекай». Его премьера состоится в июле 2024 года.
Проект расскажет о суперзлодеях DC, которых Аманда Уоллер собрала в секретный отряд для выполнения секретных миссий. В отличие от одноименных фильмов, в сериале Харли Квинн, Дэдшот, Миротворец, Клейфейс и Кинг Шарк отправятся в потусторонний фэнтезийный мир Исекай, которым правят орки и драгоны.
«Отряд самоубийц: Исекай» — новая работа студии Wit Studio, которая работала над первыми сезонами «Атаки титанов», «Семьей шпиона», «Сагой о Винланде», «Невестой чародея» и «Последнем серафимом».
Режиссером сериала выступил создатель «Магической битвы» Эри Осада. Сценарий написали Таппэй Нагацуки и Эйдзи Умэхара, авторы «Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире» и «Виви: Песнь флюоритового глаза». Сериал не будет связан с предстоящей перезагрузкой DC, над которой работают Джеймс Ганн и Питер Сафран.