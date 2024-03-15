Фонд «Второе дыхание» запустил сбор выпускных костюмов для школьников из малоимущих семей

Благотворительный фонд «Второе дыхание» объявил о начале акции «Платье. Брюки. Выпускной 2024». Организация планирует собрать выпускные костюмы для учеников, семьи которых не могут купить им наряд на окончание школы.
Команда фонда призывает сдать ненужную праздничную одежду в пункты «Второго дыхания», адреса можно найти на странице сбора.
Сотрудники передадут ее выпускникам из малоимущих или кризисных семей, детям-сиротам и беженцам, а также детям с инвалидностью или с особыми потребностями. Как отмечает фонд, в праздничной одежде нуждаются 1123 подростка из 10 регионов России.
Ограничений по ассортименту вещей нет, однако представители НКО рекомендуют сдавать для юношей бабочки, футболки-поло, повседневные брюки и кардиганы, а для девушек — коктейльные, вечерние и праздничные платья, бижутерию, вечерние сумки или клатчи.
Одежда должна быть чистой и в хорошем состоянии. В Москве наряды можно принести в магазины Charity Shop и в секонд-хенды «Второе дыхание». Сбор продлится до 30 апреля.