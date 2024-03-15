Фонд «Второе дыхание» запустил сбор выпускных костюмов для школьников из малоимущих семей

Сотрудники передадут ее выпускникам из малоимущих или кризисных семей, детям-сиротам и беженцам, а также детям с инвалидностью или с особыми потребностями. Как отмечает фонд, в праздничной одежде нуждаются 1123 подростка из 10 регионов России.