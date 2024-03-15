Пчелы атаковали теннисистов во время матча ATP. Игру остановили почти на два часа

Сегодня в 13:44
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Калифорнии из‑за роя пчел пришлось приостановить четвертьфинальный поединок на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает Los Angeles Times.

На опубликованном в сети видно, как рой пчел появился во время подготовки Карлоса Алькараса к подаче. «Что здесь происходит?» — спросил диктор.

Сначала теннисисты пытались отогнать пчел, но с каждой секундой их становилось все больше. Насекомые облепили камеры и оборудование, а также ужалили Алькараса и судью.

Матч прервали почти на два часа. За это время пчеловод без защитного костюма собрал насекомых с помощью специального пылесоса. Откуда взялись пчелы, пока неизвестно.

Шестикратный чемпион турниров Большого шлема Борис Беккер отреагировал на завирусившееся видео, назвав ситуацию «невероятной» и заявив, что «никогда не видел ничего подобного за свои 39 лет в теннисе».

В итоге встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Алькараса. В полуфинале он встретится с итальянцем Янником Синнером.

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