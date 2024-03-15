Актера из «Игры в кальмара» приговорили к условному сроку за домогательства

Дело в отношении О Ен Су завели в ноябре 2022 года. Поводом для обвинений стал случай, произошедший в 2017 году. Тогда, по словам следователей, актер «неприемлемым образом прикоснулся к телу» женщины и поцеловал ее в щеку вопреки ее воле. В декабре 2021 года девушка, пожелавшая остаться анонимной, подала жалобу в полицию.