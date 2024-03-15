Актера из «Игры в кальмара» приговорили к условному сроку за домогательства

Южнокорейский суд приговорил 79-летнего актера О Ен Су из «Игры в кальмара» к условному тюремному сроку по обвинению в сексуализированных домогательствах. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Актера приговорили к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой на два года, а также обязали пройти 40-часовую программу для сексуальных преступников. О Ен Су свою вину отрицает. Он планирует обжаловать решение суда.
Дело в отношении О Ен Су завели в ноябре 2022 года. Поводом для обвинений стал случай, произошедший в 2017 году. Тогда, по словам следователей, актер «неприемлемым образом прикоснулся к телу» женщины и поцеловал ее в щеку вопреки ее воле. В декабре 2021 года девушка, пожелавшая остаться анонимной, подала жалобу в полицию.
Сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября 2021-го и стал одним из главных ТВ-событий года. Почти за месяц проект набрал более 1,65 млрд часов просмотра. В 2022-м О Ен Су получил премию «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана.
Достигнув 111 млн аккаунтов, шоу стало первым сериалом Netflix, превысившим 100 млн пользователей на старте, и все еще остается самым просматриваемым проектом за всю историю стриминга. На 2024 год намечена премьера второго сезона.