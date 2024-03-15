В детском саду Севастополя нянечка заклеивала детям рты скотчем

В одном из детских садов Севастополя нянечка заклеивала скотчем рты воспитанникам. Об этом сообщает ForPost со ссылкой на одного из родителей.
По данным издания, таким образом сотрудница пыталась снизить шум во время празднования юбилея сада в соседнем зале. Родители утверждают, что нянечка заклеивала детям рты в присутствии молодой воспитательницы.
О произошедшем стало известно только потому, что один из детей рассказал об этом дома, после чего этот факт подтвердили и другие воспитанники.
Заведующая детским садом узнала о случившемся и извинилась перед родителями. Помощница воспитательницы написала заявление об увольнении, и учреждение расторгло с ней трудовой договор.
«С целью недопущения в дальнейшем подобных ситуаций администрация дошкольного учреждения провела внеплановое совещание и инструктаж со всеми сотрудниками», — заявили в департаменте образования Севастополя.