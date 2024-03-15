В Тамбове донесли на мужчину, станцевавшего на каблуках

В Тамбове на человека, который станцевал на каблуках на местном конкурсе «В ритме века», написали донос, передает телеграм-канал «ВПШ».
Некоторых зрителей возмутил номер под песню «Candy Shop» 50 Cent. По словам одного из них, перед детьми выступила «личность мужского пола с позорными танцами, пропагандирующими нетрадиционную сексуальную ориентацию». Местные жители составили жалобу в региональный Минкульт.
Организаторам конкурса пришлось объясняться. «Мне пришло письмо из министерства с просьбой прокомментировать данное обращение. Там было написано, что конкурс „В ритме века“ — это площадка для пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», — рассказал организатор конкурса Михаил Громов.
Он подчеркнул, что конкурс пропагандирует только искусство. Смутивший общественников артист — профессиональный танцор с 20-летним опытом, преподаватель современных танцев и победитель многих конкурсов.