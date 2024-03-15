В Тамбове донесли на мужчину, станцевавшего на каблуках

Некоторых зрителей возмутил номер под песню «Candy Shop» 50 Cent. По словам одного из них, перед детьми выступила «личность мужского пола с позорными танцами, пропагандирующими нетрадиционную сексуальную ориентацию». Местные жители составили жалобу в региональный Минкульт.