С 1 апреля Болгария впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики в Москве.
«С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении представительства.
Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет как у других стран Шенгенского пространства». В посольстве подчеркнули, что выданные до 31 марта шенгенские визы типа C будут действовать только на въезд в Болгарию и поездки до Румынии и Кипра.
При этом выданные после 31 марта визы типа D будут предоставлять возможность для кратковременных поездок в других странах Шенгенского пространства.
Ранее в Ассоциации туроператоров России говорили, что Румыния тоже может начать выдавать россиянам шенгенские визы. «Для получения „шенгена“ гражданам России придется сдавать биометрию, а пребывание в этих странах уже будет учитываться как дни, проведенные в Шенгенской зоне», — добавили в ассоциации.