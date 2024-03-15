Болгария впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов «будет как у других стран Шенгенского пространства». В посольстве подчеркнули, что выданные до 31 марта шенгенские визы типа C будут действовать только на въезд в Болгарию и поездки до Румынии и Кипра.