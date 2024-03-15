Ричард Армитидж снимется в экранизации романа Харлана Кобена «Скучаю по тебе»

Netflix выпустит экранизацию романа «Скучаю по тебе» Харлана Кобена, автора «Не говори никому», «Пропащего» и «Незнакомца». В актерский состав киноадаптации войдет Ричард Армитидж («Хоббит», «8 подруг Оушена»), сообщил Deadline.
Также в сериале снимутся Джессика Пламмер, Ленни Генри, Стив Пембертон, Пол Кей, Саманта Спиро, Лиза Фолкнер, Мэри Мэлоун, Розалинд Элеазар, Чарли Хэмблетт, Оскар Кеннеди, Брижид Зенгени, Кэтрин Айерс, Феликс Гарсия Гайер и Джо Мартин.
В шоу будет пять часовых эпизодов. Они расскажут о детективе Кэт Донован, которая натыкается на своего бывшего жениха в приложении для знакомств, после чего вновь погружается в тайну убийства ее отца.
Действие сериала развернется в Великобритании, хотя в книге события происходили в США. Съемки проекта уже начались в британском Манчестере и его окрестностях на северо-западе Англии.
Созданием экранизации занимается продакшн-компания Quay Street Productions, которая выпустила сериал «Единожды солгав» — также по мотивам творчества Кобена. Писатель примет участие в создании сериала в качестве исполнительного продюсера.
Сценарий шоу написала Виктория Асаре-Арчер, работавшая над сериалом «Прошлое не отпустит», еще одной экранизации романа Кобена. Режиссером «Скучаю по тебе» выступит Шон Спенсер.
Книги Кобена стали основной для уже восьми вышедших проектов Netflix, среди них — «В густом лесу» и «Мертвая хватка». К релизу в данный момент готовится адаптация его романа «Убегай», вышедшего в 2019 году.