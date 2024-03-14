Пирса Броснана оштрафовали за хайкинг по запрещенной территории нацпарка Йеллоустон

Сегодня в 02:30
Фото: из соцсетей Пирса Броснана

Ирландского актера Пирса Броснана, известного по фильмам «Завтра не умрет никогда» и «Мамма миа!», оштрафовали за хайкинг по запрещенной части Йеллоустонского национального парка. Об этом написал The Guardian.

В ноябре Броснан посетил нацпарк и сошел там с тропы в термальной зоне. Актер признал себя виновным в случившемся. Ему придется заплатить 500 долларов штрафа, а также внести пожертвование в 1000 долларов в организацию Yellowstone Forever.

В прокуратуре штата Вайоминга отметили, что актер находился в Йеллоустоне с личным визитом. Его заметили 1 ноября на территории Мамонтовых террас в северной части нацпарка.

Эта зона парка отличается живописными пейзажами. На Мамонтовых террасах располагаются горячие источники, в том числе гейзеры. В связи с этим находиться на этой территории запрещено — это опасно.

Каждый год туристы, нарушающие запрет, получают сильные ожоги. Этой участи избежал Броснан. Тем не менее, актеру пришлось ответить за нарушение правил нацпарка перед законом.

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