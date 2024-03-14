Крис Пайн живет в Лос-Анджелесе и дружит с Денни Де Вито в трейлере комедии «Чистильщик бассейнов»

На ютуб-канале One Media Coverage опубликовали трейлер фильма «Чистильщик бассейнов». Его снял Крис Пайн («Чудо-женщина», «И грянул шторм») по собственному сценарию. Актер также исполнил в комедии главную роль.
Он предстал в образе чистильщика бассейна, живущего в Лос-Анджелесе, встречающегося с девушкой по имени Сьюзен и имеющего двух верных друзей. Однажды героя нанимают в качестве частного детектива.
Так Даррен Барренмен (это имя персонажа) начинает работать на роковую женщину, которая вовлекает его в коррупционный заговор в мэрии города. Приключения героя, судя по трейлеру, будут по-настоящему остросюжетными и захватывающими.
Помимо Пайна, в фильме снялись Дэнни Де Вито («Близнецы», «Крупная рыба»), Аннетт Бенинг («Красота по-американски», «Второй шанс»), Дженнифер Джейсон Ли («Женщина в окне», «Аннигиляция») и ДеВанда Уайз («Мир Юрского периода: Господство»).
Премьера «Чистильщика бассейнов» состоялась на международном кинофестивале в Торнто. В кинопрокате фильм можно будет увидеть с 9 мая.