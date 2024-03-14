Джон Траволта и Кристин Дэвис ведут переговоры в трейлере боевика «Сорвать банк»

Сегодня в 00:37
Кадр из фильма "Сорвать банк"

На ютуб-канале Saban Films опубликовали трейлер боевика «Сорвать банк», центральные роли в котором исполнили Джон Траволта («Лак для волос», «Криминальное чтиво») и Кристин Дэвис («Секс в большом городе»).

Траволта сыграл в фильме криминального авторитета Мейсона, которого чуть было не ловят правоохранители. Чтобы скрыться от них, он инсценирует свою смерть и бросает преступную жизнь. Однако мир криминала не отпускает его так просто.

Брат героя Шон заманивает его обратно, чтобы организовать крупное ограбление. Полиция вновь выходит на след Мейсона и для переговоров с ним привлекает его бывшую жену Эми.

Автором боевика выступил режиссер-дебютант Айвз. Сценарий фильма написали Дипо Осени и Дуг Ричардсон («Плохие парни», «Крепкий орешек 2»). В актерский состав ленты вошли Лукас Хаас и рэпер Quavo.

В кинопрокат фильм выйдет 26 апреля.

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