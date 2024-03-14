Джейми Дорнан сыграет идентичных близнецов в драме «Подводное течение»

Британский актер Джейми Дорнан, известный по фильму «Пятьдесят оттенков серого», сыграет идентичных близнецов в сериале «Подводное течение». Об этом сообщил Deadline.
Проект выйдет на стриминговом сервисе Netflix. Он будет криминальной нуар-драмой, в центре которой окажется женщина Никола. Когда брак Николы страдает от нехватки любви, в жизнь героини неожиданно врывается близнец ее супруга.
Согласно сюжету, Николу связывает с братом мужа запутанное романтическое прошлое. Оно поставит под угрозу семейные отношения женщины и ее привычную жизнь.
Сериал будет основан на шоу «Близнец», созданном Кристофером Меткалфом и Nordic Film Production. Телеадаптацию проекта разработает компания Complete Fiction. Съемки начнутся в Северо-Шотландском нагорье в 2024 году.