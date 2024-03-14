Netflix выпустит мини-сериал «Черный кролик» с Джудом Лоу и Джейсоном Бейтманом

Стриминговый сервис Netflix выпустит мини-сериал «Черный кролик», который спродюсировали и в котором исполнили главные роли Джейсон Бейтман («Озарк», «Несносные боссы») и Джуд Лоу («Молодой Папа»). Об этом сообщил Deadline.
Шоу расскажет о двух братьях. Один из них, нью-йоркский предприниматель (Лоу), по сюжету позволяет нестабильному родственнику вернуться в его жизнь. Это ставит под опасность все, что бизнесмен построил.
Авторами сериала и их сценаристами выступили Зак Бейлин и Кейт Сьюзман. Бейтман станет режиссером первых двух эпизодов проекта. Продюсерами будут Бейлин, Сьюзман, Бейтман, Лоу, Майкл Костиган из Aggregate Films, Бен Джексон из Riff Raff Entertanment, Эндрю Хиндерейкер, Зак Фрогновски, Джастин Леви и Дэвид Бернон.
Роли в шоу сыграют Клеопатра Коулмэн («Мятежная Луна»), Амака Окафор («Тела»), Сопе Дирису («Медленные лошади») и Дагмара Доминчик («Присцилла: Элвис и я»). Когда «Черный кролик» выйдет на экраны, пока неизвестно.