В Испании арестовали банду, грабившую дома футболистов

Вчера в 22:04
Фото: daniel ernest trent/Flickr

Испанская полиция арестовала шестерых участников преступной банды, которая грабила дома футболистов в Мадриде. Об этом рассказал Independent.

Правоохранители заявили, что группа выбирала своих жертв с помощью фотографий и видео, которыми спортсмены и члены их семей делились в социальных сетях. За последние два года банда совершила восемь ограблений в богатых районах города.

В частности, в мае 2023-го преступники украли часы и драгоценности стоимостью общей стоимостью около 500 тыс. евро. Награбленное бандиты попытались продать на черном рынке. В 2022 году банда обчистила дом защитника «Реал Мадрида» Дани Карвахаля.

Во время рейда полицейские изъяли 10 часов, несколько драгоценностей, 3300 евро наличными и два пневматических пистолета.

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