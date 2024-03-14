Патрик Уилсон и Грета Гервиг сыграют в новом фильме Ноя Баумбаха

Актеры Патрик Уилсон («Астрал», «Аквамен») и Грета Гервиг («Джеки», «Милая Фрэнсис») присоединятся к актерскому составу нового фильма режиссера Ноа Баумбаха («История о супружестве»). Об этом сообщил Collider.
У ленты пока нет названия. В проекте снимутся Джордж Клуни («Потомки»), Адам Сэндлер («Сказки на ночь»), Лора Дерн («Большая маленькая ложь»), Билли Крудап («Крупная рыба») и Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»).
Детали сюжета держатся в секрете. Сценарий написали Баумбах и актриса Эмили Мортимер («Реликвия», «Служба новостей»). Она также сыграет в картине наряду с Джимом Бродбентом («Игра престолов») и Джэми Деметриу («Круэлла», «Великая»).
Кроме того, в фильме можно будет увидеть Ларса Айдингера («Уроки фарси»), Грейс Эдвардс («Город астероидов»), Пэтси Ферран («Жить»), Айлу Фишер («Шопоголик»), Таддею Грэм («Сексуальное просвещение»), Джоша Хэмилтона («Маэстро»).
Помимо них, в ленте примут участие Ив Хьюсон («В ее глазах»), Стейси Кич («Небраска», «Побег»), Николь Лекки («Восьмое чувство»), Луис Патридж («Энола Холмс»), Альбу Рорвахер («Счастливый Лазарь») и Чарли Роу («Рокетмен»).
Будущий фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix в рамках сотрудничества Баумбаха с сервисом. Ранее режиссер уже выпустил на Netflix три своих работы: «Историю о супружестве», «Белый шум» и «Историю семьи Майровиц».