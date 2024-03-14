Элизабет Олсен снимется в романтической комедии «Вечность»

Американская актриса Элизабет Олсен, известная по сериалам «ВанжаВижен» и «Любовь и смерть», снимется в романтической комедии «Вечность» («Eternity»). Об этом сообщил Deadline.
Вместе с Олсен в фильме сыграют Майлс Теллер («Дело храбрых», «Дивергент») и Каллум Тернер («Властелины воздуха», «Фантастические твари»). Они расскажут историю, в которой каждому придется определиться, с кем провести вечность.
Режиссером картины выступит Дэвид Фрейн («Третья волна зомби», «Свидание с Эмбер»). Ленту выпустит студия A24 при участии продюсеров Тревора и Тима Уайтов. Автором сценария стала Пэт Каннейн.
Текст Каннейн в 2022 году вошел в так называемый черный список лучших сценариев. Его составляют участники киноиндустрии ежегодно, чтобы привлечь внимание к самым интересным, но еще не ушедшим в работу материалам.
Среди сценариев, которые были запущены в работу после появления в черном списке, — «Американец», «Игра Эндера», «Хэнкок», «Несносные боссы», «Маленькая мисс Счастье», «Предложение», «Волк с Уолл-стрит», «Джон Уик» и другие.