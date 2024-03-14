Новый фильм Йоргоса Лантимоса «Kinds of Kindness» с Эммой Стоун выйдет в июне 2024 года

Главную роль в ленте вновь исполнит Эмма Стоун, сыгравшая в четырех проектах режиссера — короткометражке «Блеяние», а также «Фаворитке» и «Бедных-несчастных». За свою работу в последнем из них артистка получила награду «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль».