Новый фильм Йоргоса Лантимоса «Kinds of Kindness» с Эммой Стоун выйдет в июне 2024 года

Премьера новой картины Йоргоса Лантимоса состоится 21 июня 2024 года, сообщает Deadline. Картина получила название «Kind of Kindness». Она будет состоять из трех историй, подробности сюжета которых пока неизвестны.
Главную роль в ленте вновь исполнит Эмма Стоун, сыгравшая в четырех проектах режиссера — короткометражке «Блеяние», а также «Фаворитке» и «Бедных-несчастных». За свою работу в последнем из них артистка получила награду «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль».
Помимо Стоун, в фильме сыграют ее коллеги по «Бедным-несчастным» Уиллем Дефо и Маргарет Куолли, а также Джесси Племонс, Джо Элвин, Хон Чау и Хантер Шефер. Сценарий Лантимос создал вместе с Эфтимисом Филиппоу, вместе с которым режиссер работал над фильмами «Клык», «Лобстер» и «Убийство священного оленя».
Ранее стало известно о еще одном проекта Лантимоса с Эммой Стоун — ремейке корейской комедии «Спасти зеленую планету!». Съемки картины начнутся летом 2024 года в Великобритании и Нью-Йорке.