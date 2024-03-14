Джадд Апатоу спродюсирует документалку о мюзикле «Godspell»

Создатель «Сорокалетнего девственника», «Телеведущего» и «Короля Стейтен-Айленда» Джадд Апатоу выступит продюсером документального фильма о создании мюзикла «Godspell» и его последующей экранизации, передает Deadline.
Легендарная постановка «Godspell» в Торонто послужила отправной точкой для карьер Мартина Шорта, Юджина Леви, Гилды Рэднер, Виктора Гарбера, Пола Шаффера, Андреа Мартин и Дейва Томаса и других комиков.
«Как полноценного задрота комедии, меня всегда очень интересовало, что заставило этих невероятных людей поработать вместе и создать не только фантастическую постановку, но и фильм на ее основе. Без „Godspell“ не было бы ни „SNL“, ни „Трех амиго“, ни „Шиттс Крик“, ни множества других фильмов и шоу», — написал Апатоу в своем заявлении.
Режиссером, сценаристом и сопродюсером картины выступит Ник Дэвис, работавший над фильмом «Последнее, что я слышал». В ленту, премьера которой намечена на 2025 год, войдут интервью с актерами, редкие кадры со съемок и материалы из личных архивов.
Мюзикл «Godspell», написанный Джоном-Майклом Тебелаком на музыку Стивена Шварца и основанный на Евангелии от Матфея, дебютировал на Бродвее в 1971 году. Спустя два года вышла одноименная экранизация постановки от режиссера Дэвида Грина.