Джадд Апатоу спродюсирует документалку о мюзикле «Godspell»

«Как полноценного задрота комедии, меня всегда очень интересовало, что заставило этих невероятных людей поработать вместе и создать не только фантастическую постановку, но и фильм на ее основе. Без „Godspell“ не было бы ни „SNL“, ни „Трех амиго“, ни „Шиттс Крик“, ни множества других фильмов и шоу», — написал Апатоу в своем заявлении.