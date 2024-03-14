Люси Бойнтон путешествует в прошлое в надежде спасти Дэвида Коренсвета в трейлере «Величайших хитов»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Величайшие хиты», в котором снялись Дэвид Коренсвет («Перл», «Голливуд») и Люси Бойнтон («Барби», «Богемская рапсодия»).
Бойнтон сыграла девушку по имени Харриет, которая обнаруживает, что песни могут буквально переносить ее в прошлое. Героиня часто окунается в воспоминания о своих прошлых отношениях, закончившихся трагической гибелью ее возлюбленного.
В реальности Харриет пытается строить новые отношения, но смерть экс-бойфренда по-прежнему тревожит ее. Однажды девушка задумывается: что будет, если во время своих путешествий в прошлое она попытается спасти любимого.
Роль погибшего парня Харриет в фильме исполнил Коренсвет. В актерский состав картины также вошли Ретта, Джастин Х.Мин, Джексон Келли, Остин Крут, Энди Чжу. Режиссером ленты выступил Нед Бенсон («Исчезновение Элеанор Ригби»).
Бенсон стал автором сценария «Величайших хитов». Он также вошел в число продюсеров проекта наряду со Стефани Дэвис, Стоуном Дугласом, Шеннон Голдинг, Кассандрой Кулукундис, Майклом Лондоном и Хилтоном Смитом.
Фильм выйдет 12 апреля на стриминговом сервисе Hulu.