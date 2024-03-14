Берлинская техно-сцена вошла в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Об этом рассказала уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Клаудия Рот в своем инстаграме*. «Я не уверена, что меня пустили бы в Бергхайн в таком наряде, но я очень рада за берлинское техно», — написала она.