Берлинская техно-сцена вошла в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО признало берлинскую техно-сцену объектом культурного наследия человечества.
Об этом рассказала уполномоченная правительства ФРГ по делам культуры и СМИ Клаудия Рот в своем инстаграме*. «Я не уверена, что меня пустили бы в Бергхайн в таком наряде, но я очень рада за берлинское техно», — написала она.
Рот заявила, что берлинская электронная музыка продвигает мультикультурное разнообразие, уважение и космополитизм. Включение жанра в список поддержали на Конференции министров культуры федеральных земель Германии.
Инициаторами присвоения берлинской техно-сцене статуса культурного наследия ЮНЕСКО выступила организация местных ночных клубов. Несмотря на культовый статус площадок, многие из них все еще страдают от последствий ковидных ограничений.
Один из членов клубной комиссии Луц Лихзенринг назвал включение сцены в список наследия ЮНЕСКО «историческим моментом для локальных техно-продюсеров, музыкантов, промоутеров и владельцев площадок».
«Это решение поможет нам сделать клубную культуру важным и ценным сектором общественной жизни, достойным поддержки и защиты», — заявил он.
ЮНЕСКО относит к нематериальному культурному наследию формы самовыражения, которые связаны с творчеством и традициями, передаются людьми из поколения в поколение и неизменно развиваются.
Вместе с техно-сценой столицы Германии в список организации также попали традиционные песнопения города Финстервальде, зимний парад «Кирхсеон Перхтен-Ран» в Баварии и еще четыре культурные традиции страны.
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