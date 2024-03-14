Джастин Тимберлейк спел с NSYNC впервые за 11 лет

Впервые за 11 лет коллектив исполнил хиты «Girlfriend», «Bye Bye Bye» и «It’s Gonna Be Me» в полном составе. Кроме того, во время их мини-сета фанаты услышали песню «Paradise» с предстоящего релиза, в записи которой также приняли участие музыканты именитого бой-бенда — Джейси Шазе, Джоуи Фатон, Лэнс Басс и Крис Киркпатрик.