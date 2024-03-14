Джастин Тимберлейк спел с NSYNC впервые за 11 лет

На недавнем концерте Джастина Тимберлейка в Лос-Анджелесе в преддверии выхода альбома «Everything I Thought It Was» артист решил порадовать поклонников появлением неожиданных гостей. На сцену вышли его коллеги по группе NSYNC.
Впервые за 11 лет коллектив исполнил хиты «Girlfriend», «Bye Bye Bye» и «It’s Gonna Be Me» в полном составе. Кроме того, во время их мини-сета фанаты услышали песню «Paradise» с предстоящего релиза, в записи которой также приняли участие музыканты именитого бой-бенда — Джейси Шазе, Джоуи Фатон, Лэнс Басс и Крис Киркпатрик.
В последний раз группа выступала в оригинальном составе в 2013 году на церемонии MTV Video Music Awards. В 2019 году NSYNC воссоединилась без Тимберлейка на фестивале Coachella — тогда вместо Джастина с ними спела Ариана Гранде.
В октябре 2023-го коллектив выпустил первую за 20 лет песню «Better Place» для саундтрека к мультфильму «Тролли. Группа в сборе». Вопреки ожиданиям фанатов за новым синглом не последовал реюнион-тур.
Новый альбом Тимберлейка «Everything I Thought It Was» выйдет 15 марта 2024-го и станет первым полноформатным релизом артиста за шесть лет. Первые синглы с пластинки — «Selfish» и «Drown» — появились на стримингах в январе и феврале 2024-го соответственно.