Копию «Титаника» отправят в первый рейс в 2027 году

Сегодня в 16:16

Австралийский миллиардер Клайв Палмер вновь вернулся к своим планам по созданию «Титаника-2» и рассчитывает, что новая версия лайнера отправится в первый рейс в 2027 году. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Палмера, его проект будет «намного лучше оригинала». Стоимость девятипалубного судна водоизмещением 56 тыс. тонн оценивается в 1 млрд долларов, оно сможет перевозить до 2500 человек.

Ожидается, что строительство начнется зимой 2025 года. Однако сейчас, по словам самого бизнесмена, у него нет подходящий верфи для этого.

На 3D-рендерах видно, что судно будет оснащено деревянной лестницей, подобной той, что можно было увидеть на съемках культового блокбастера «Титаник». Лестница будет начинаться с палубы судна под большим куполом из кованого железа и стекла, в центре которого находится сверкающая хрустальная люстра на 50 ламп.

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Каюты с деревянными комодами и высокими арочными дверными проемами тоже похожи на те, что были у оригинального корабля. «Титаник-2» также будет оснащен всеми современными удобствами и новейшими системами навигации и безопасности.

Среди прочих удобств — традиционная столовая и обеденный зал первого класса, роскошные каюты и сьюты, большой бальный зал, тренажерный зал, корт для сквоша, бассейн, бани, театр и казино.

Оригинальный «Титаник» затонул в 1912 году с более чем 2200 людьми на борту. Лишь около 700 пассажиров выжило после трагического первого рейса океанского лайнера.

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