Копию «Титаника» отправят в первый рейс в 2027 году

Австралийский миллиардер Клайв Палмер вновь вернулся к своим планам по созданию «Титаника-2» и рассчитывает, что новая версия лайнера отправится в первый рейс в 2027 году. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам Палмера, его проект будет «намного лучше оригинала». Стоимость девятипалубного судна водоизмещением 56 тыс. тонн оценивается в 1 млрд долларов, оно сможет перевозить до 2500 человек.
Ожидается, что строительство начнется зимой 2025 года. Однако сейчас, по словам самого бизнесмена, у него нет подходящий верфи для этого.
На 3D-рендерах видно, что судно будет оснащено деревянной лестницей, подобной той, что можно было увидеть на съемках культового блокбастера «Титаник». Лестница будет начинаться с палубы судна под большим куполом из кованого железа и стекла, в центре которого находится сверкающая хрустальная люстра на 50 ламп.
Каюты с деревянными комодами и высокими арочными дверными проемами тоже похожи на те, что были у оригинального корабля. «Титаник-2» также будет оснащен всеми современными удобствами и новейшими системами навигации и безопасности.
Среди прочих удобств — традиционная столовая и обеденный зал первого класса, роскошные каюты и сьюты, большой бальный зал, тренажерный зал, корт для сквоша, бассейн, бани, театр и казино.
Оригинальный «Титаник» затонул в 1912 году с более чем 2200 людьми на борту. Лишь около 700 пассажиров выжило после трагического первого рейса океанского лайнера.