Копию «Титаника» отправят в первый рейс в 2027 году

На 3D-рендерах видно, что судно будет оснащено деревянной лестницей, подобной той, что можно было увидеть на съемках культового блокбастера «Титаник». Лестница будет начинаться с палубы судна под большим куполом из кованого железа и стекла, в центре которого находится сверкающая хрустальная люстра на 50 ламп.