«Пятерочка» угостила более 3 500 покупателей кофе за рубль в честь 25-летия

«Пятерочка» подвела итоги своей кампании, приуроченной к 25-летию сети. В ее рамках более 3500 покупателей получили кофе за один рубль.
Купоны на напитки выдавались покупателям с 8 по 14 февраля в Московской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской, Тульской, Владимирской и Брянской областях. Абсолютными фаворитами среди гостей стали капучино и латте.
Помимо этого, в честь праздника «Пятерочка» украсила катки в Саду им. Баумана и Измайловском парке, которые с 15 по 17 февраля посетили более 5200 человек. В эти дни также были организованы активности, например, квиз «25 сюрпризов».
В его рамках гости должны были ответить на вопросы о «Пятерочке» и получить один из подарков на выбор. Среди призов были термокружки с юбилейным логотипом, брендированные перчатки и светоотражающие значки.
Еще «Пятерочка» выпустила в Telegram и VK ролики с дополненной реальностью. На них фасады значимых объектов Москвы, Тулы, Калуги, Рязани, Смоленска, Твери и Владимира преобразились яркими проекциями. Так, на башне «Меркурий» в Москва-Сити побывали красочные шарики и торты.
«В рамках праздничной кампании мы стремились создать незабываемые моменты и теплые воспоминания для всех участников. Мы гордимся, что за 25 лет „Пятерочка“ стала неотъемлемой частью жизни многих людей. Впереди нас ждут новые свершения и достижения, и мы с нетерпением ждем возможности радовать наших гостей новыми интересными предложениями и акциями», — рассказал Анвар Анваров, исполнительный директор Территории «Центр» торговой сети «Пятерочка».