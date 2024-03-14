Комедия «Семейный план» с Марком Уолбергом может получить продолжение

Комедийный боевик «Семейный план» может получить сиквел. Об этом рассказал режиссер Саймон Селлан Джонс в интервью с изданием Clutch Points.
По его словам, сейчас ведется работа над сценарием второй части. Джонс сказал, что воспринимает возвращение к франшизе как захватывающее и веселое приключение.
«Один проект с Уолбергом я бы с удовольствием снял, это я про „Семейный план-2“. Мы уже пишем сценарий. Ничего не гарантировано, но есть шанс, что это может случиться. И это было бы действительно захватывающе и по-настоящему весело», — добавил режиссер.
«Семейный план» вышел на Apple TV 15 декабря. Лента рассказывает о мужчине по имени Дэн Морган, который ведет тихую жизнь в пригороде вместе со своей женой и тремя детьми. Морган работает продавцом автомобилей, но так было не всегда.
Раньше он был наемным убийцей, охотящимся за самыми опасными людьми мира. Однажды враги из прошлого Моргана выслеживают его, и тогда ему приходится спасать свою семью.