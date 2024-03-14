Комедия «Семейный план» с Марком Уолбергом может получить продолжение

«Один проект с Уолбергом я бы с удовольствием снял, это я про „Семейный план-2“. Мы уже пишем сценарий. Ничего не гарантировано, но есть шанс, что это может случиться. И это было бы действительно захватывающе и по-настоящему весело», — добавил режиссер.