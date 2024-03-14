Патти Дженкинс вернулась к работе над фильмом по «Звездным войнам» — «Эскадрилья „Изгой“». Об этом сообщает Collider.
По словам актрисы, она подписала новое соглашение с Lucasfilm и Disney о возвращении к работе в качестве сценариста и режиссера. Сейчас она занимается черновиком сценария, на доработку которого может уйти некоторое время.
Впервые фильм «Эскадрилья „Изгой“» был анонсирован в 2020 году после выхода ленты «Звездные войны: Скайуокер. Восход». Сюжет должен был рассказать о новом поколении истребителей Альянса повстанцев.
Дженкинс хотела снять этот фильм, чтобы осуществить свою давнюю мечту — поработать над лентой о лучшем пилоте-истребителе. Эта мечта была вдохновлена ее покойным отцом Уильямом Т. Дженкинсом. Он был пилотом ВВС США, служившим во время вьетнамской войны.
Однако постановщица покинула проект ради третьей «Чудо-женщины». Когда фильм отменили из‑за перезапуска киновселенной DC, она заключила сделку с Disney.