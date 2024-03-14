СМИ: Генри Кавилл снялся в «Дэдпуле и Росомахе»

Генри Кавилл снялся в грядущем фильме «Дэдпул и Росомаха». Об этом сообщили многочисленные источники, близкие к порталу Giant Freaking Robot.
Утверждается, что актер сыграл Росомаху из другой вселенной. «Его версия будет одета в длинное коричневое пальто, и это будет первое появление Кавилла во вселенной Marvel», — говорится в сообщении портала.
По словам инсайдеров, это будет единоразовое появление и Кавилл больше не вернется к этой роли. «Поскольку сюжет „Дэдпула и Росомахи“ полон странных махинаций мультивселенной, то, что Кавилл играет Росомаху, не означает, что он не может появиться во вселенной Marvel в качестве какого‑то другого персонажа», — пишет Giant Freaking Robot.
Журналист Генри Хардс добавил, что редакционные рекомендации портала запрещают ему публиковать информацию из непроверенных источников. Информация о появлении Кавилла поступила от того же источника, благодаря которому портал первым сообщили, что Линда Карделлини озвучит Выдру Лиллу в «Стражах Галактики-3». Затем эту историю подтвердил режиссер Джеймс Ганн.
В 2020 году Cinema Blend заявил, что Marvel Studios рассматривает Генри Кавилла на роль Росомахи в фильме «Капитан Марвел 2». Однако слух так и не подтвердился.