СМИ: Генри Кавилл снялся в «Дэдпуле и Росомахе»

По словам инсайдеров, это будет единоразовое появление и Кавилл больше не вернется к этой роли. «Поскольку сюжет „Дэдпула и Росомахи“ полон странных махинаций мультивселенной, то, что Кавилл играет Росомаху, не означает, что он не может появиться во вселенной Marvel в качестве какого‑то другого персонажа», — пишет Giant Freaking Robot.