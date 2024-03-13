Минцифры: каждая третья камера видеонаблюдения в России подключена к системе распознавания лиц

Каждая третья камера видеонаблюдения в России подключена к системе распознавания лиц. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, написал «Интерфакс».
По его словам, в стране установлены более 1 млн камер в рамках проекта «Безопасный город». «Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера», — подчеркнул министр.
«Несмотря на то, что искусственный интеллект активно обсуждается в последние несколько лет, у нас есть те сферы, которые уже в достаточной степени зрелости находятся», — заявил Шадаев.
Глава Минцифры отметил, что Москва «является безусловным лидером по видеонаблюдению». За последние 10 лет в столице число преступлений на улицах уменьшилось в два раза, количество зарегистрированных угонов сократилось в десять раз, а раскрываемость преступлений выросла вдвое, рассказал Шадаев.
По его мнению, это произошло благодаря технологиям. Кроме того, технологии «используются для того, чтобы контролировать работы городских служб, которые содержат в чистоте и порядке наши улицы», добавил министр.