Минцифры: каждая третья камера видеонаблюдения в России подключена к системе распознавания лиц

Сегодня в 02:37
Фото: Alex Knight/Unsplash

Каждая третья камера видеонаблюдения в России подключена к системе распознавания лиц. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, написал «Интерфакс».

По его словам, в стране установлены более 1 млн камер в рамках проекта «Безопасный город». «Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера», — подчеркнул министр.

«Несмотря на то, что искусственный интеллект активно обсуждается в последние несколько лет, у нас есть те сферы, которые уже в достаточной степени зрелости находятся», — заявил Шадаев.

Глава Минцифры отметил, что Москва «является безусловным лидером по видеонаблюдению». За последние 10 лет в столице число преступлений на улицах уменьшилось в два раза, количество зарегистрированных угонов сократилось в десять раз, а раскрываемость преступлений выросла вдвое, рассказал Шадаев.

По его мнению, это произошло благодаря технологиям. Кроме того, технологии «используются для того, чтобы контролировать работы городских служб, которые содержат в чистоте и порядке наши улицы», добавил министр.

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