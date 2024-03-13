Милла Йовович и Дженнифер Хадсон выживают в постапокалиптическом мире в трейлере «Дыши»

Действие ленты разворачивается в недалеком будущем, когда на планете начинает не хватать воздуха. Женщина и ее дочь живут в укрепленном убежище, но однажды его обнаруживают двое незнакомцев. Они оказываются готовы на все, чтобы попасть внутрь.