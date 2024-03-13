Милла Йовович и Дженнифер Хадсон выживают в постапокалиптическом мире в трейлере «Дыши»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Indie опубликовали трейлер фильма «Дыши», в котором снялись Милла Йовович («Обитель зла», «Жанна д’Арк») и Дженнифер Хадсон («Респект», «Девушки мечты»).
Действие ленты разворачивается в недалеком будущем, когда на планете начинает не хватать воздуха. Женщина и ее дочь живут в укрепленном убежище, но однажды его обнаруживают двое незнакомцев. Они оказываются готовы на все, чтобы попасть внутрь.
Хадсон сыграла в фильме женщину, защищающую свою дом от непрошенных гостей. Йовович предстала в образе незнакомки, желающей добраться до генератора кислорода, который сконструировал муж героини Хадсон.
Помимо двух актрис, в картине снялись Коммон («Укрытие», «Агент Ева»), Сэм Уортингтон («Аватар»), Куавенжане Уоллис («Звери дикого Юга», «12 лет рабства»), Рауль Кастильо («Гнев человеческий»).
Режиссером проекта выступил Стефон Бристол («Увидимся вчера»). Сценарий написал Даг Саймон («Последний обряд», «Братство»). Оператором стал Фелипе Вара де Рей («Файер-Айленд»).
В российский кинопрокат «Дыши» выйдет 11 апреля.