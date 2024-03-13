Дженнифер Гарнер и Пол Уолтер Хаузер снимутся в тру-крайм-фильме «Фруктовый торт»

Американские актеры Дженнифер Гарнер («Из 13 в 30», «Электра», «Перл-Харбор») и Пол Уолтер Хаузер («Круэлла», «Черная птица») снимутся в тру-крайм-фильме «Фруктовый торт» («Fruitcake»). Об этом сообщил Deadline.
Режиссером картины станет Макс Винклер, работавший над сериалами «Американская история ужасов» и «Хранитель». Он расскажет историю о паре, которая присвоила миллионы у техасской компании Collin Street Bakery.
Хаузер сыгрет Сэнди — скромного бухгалтера, который переводил себе крупные суммы денег и вел роскошный образ жизни. Гарнет исполнит роль его жены Кей.
В основу фильм ляжет статья Кэти Вайн «Просто десерты» из издания Texas Monthly. Журналистка выступит консультантом при создании ленты. Сценаристом картины выступил Трей Селман. Он же стал продюсером «Фруктового торта» вместе с Редом Сандерсом.
«В течение многих лет я был поклонником творчества Трея Селмана и его совершенно оригинального голоса. Он похож на такого техасского монаха/философа/историка/ковбоя, который не скрывает своего сердца и пишет правду о каждом предмете, к которому подходит», — заявил Винклер.