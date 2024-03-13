Дженнифер Гарнер и Пол Уолтер Хаузер снимутся в тру-крайм-фильме «Фруктовый торт»

«В течение многих лет я был поклонником творчества Трея Селмана и его совершенно оригинального голоса. Он похож на такого техасского монаха/философа/историка/ковбоя, который не скрывает своего сердца и пишет правду о каждом предмете, к которому подходит», — заявил Винклер.