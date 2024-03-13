Актриса Оливия Манн рассказала о борьбе с раком груди. Она перенесла двойную мастэктомию

«За последние десять месяцев у меня было четыре операции, я провела столько дней в постели, что я не могу их сосчитать, и узнала больше о раке, его лечении и гормонах, чем когда‑либо могла представить. Удивительно, я плакала лиiь дважды», — поделилась Манн.