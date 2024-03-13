Актриса Оливия Манн рассказала о борьбе с раком груди. Она перенесла двойную мастэктомию

Вчера в 22:55
Фото: из соцсетей Оливии Манн

Американская актриса Оливия Манн, известная по сериалу «Служба новостей» и фильму «8 подруг Оушена», рассказала в соцсетях о своей борьбе с раком груди. Она поделилась, что перенесла двойную мастэктомию — операцию по удалению груди.

Артистка отметила, что ранее не сообщала о своей болезни, но теперь рассказала о ней в надежде, что это «поможет другим найти утешение, вдохновение и поддержку на их собственном пути».

Манн призналась, что в феврале 2023 года она прошла генетический тест, который указал на наличие у нее гена рака груди. После этого актриса сделала маммограмму, и два месяца спустя ей поставили диагноз.

«За последние десять месяцев у меня было четыре операции, я провела столько дней в постели, что я не могу их сосчитать, и узнала больше о раке, его лечении и гормонах, чем когда‑либо могла представить. Удивительно, я плакала лиiь дважды», — поделилась Манн.

Она отметила, что хотела сохранять ясную голову и направить все усилия на выздоровление. «Мне нужно было перевести дыхание и преодолеть одно из самых тяжелых событий, прежде чем я могла всем поделиться», — сказала также актриса.

Манн рассказала, что раковые клетки распространились в обе части его груди. Болезнь была агрессивной и быстро развивающейся, подчеркнула она. Артистка добавила, что рак заметили вовремя и что она, к счастью, смогла принять меры.

«Мне повезло», — заявила Манн, поблагодарив своих друзей и семью за поддержку, а также медсестер, врачей и сотрудников госпиталей в Лос-Анджелесе и Санта-Монике, где находилась актриса.

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