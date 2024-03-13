«Америке нужны люди, деньги и оружие»: вышел трейлер сериала «Франклин» с Майклом Дугласом

«Конгресс послал меня сюда как представителя Соединенных Штатов, чтобы склонить Францию к участию в нашей войне против Англии. Америке нужны люди, деньги и оружие. Без вашей помощи Соединенные Штаты закончатся, не успев начаться», — говорит Франклин в трейлере. Вместе с Франклином на миссию отправляется его внук Темпл.