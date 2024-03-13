«Америке нужны люди, деньги и оружие»: вышел трейлер сериала «Франклин» с Майклом Дугласом

Apple TV показал трейлер сериала «Франклин» с Майклом Дугласом в главной роли. Его премьера состоится 12 апреля.
В ролике знаменитого изобретателя Бенджамина Франклина отправляют на секретную миссию, чтобы получить французских союзников в разгар Американской революции.
«Конгресс послал меня сюда как представителя Соединенных Штатов, чтобы склонить Францию к участию в нашей войне против Англии. Америке нужны люди, деньги и оружие. Без вашей помощи Соединенные Штаты закончатся, не успев начаться», — говорит Франклин в трейлере. Вместе с Франклином на миссию отправляется его внук Темпл.
В основу сериала легла книга Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки». Помимо Дугласа в проекте снялись Ноа Джуп («Чудо»), Тибо де Монталембер («Позвоните моему агенту!»), Дэниел Мейс («По долгу службы»), Людивин Санье («Люпен»), Эдди Марсан («Рэй Донован»), Ассаад Буаб («Позвоните моему агенту!»), Жанна Балибар («Ирма Веп») и Теодор Пеллерен («В твоем доме кто‑то есть»).