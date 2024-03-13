Во Франции ультраправые протестуют против участия Аи Накамуры в открытии Олимпийских игр

Французское издание L’Express сообщило, что певица Ая Накамура может выступить на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Ее кандидатуру, по информации СМИ, поддержал президент Эмманюэль Макрон, но далеко не все французы.
Ультраправые группы устроили протест против включения темнокожей артистки, родившейся в Мали. Они вышли на улицы французской столицы с плакатом «Ну уж нет, Ая, здесь Париж, а не рынок Бамако», рассказал The Guardian.
Активисты заявили, что музыкальная культура Франции «может предложить гораздо больше, чем рэп и тарабарщина песен Аи Накамуры». По их мнению, организаторы Олимпиады стремятся африканизировать французскую культуру.
Представители протестующих также отметили, что, согласно опросу Odoxa для RTL, 63% граждан Франции не поддерживают кандидатуру Накамуры. Кроме того, 73% респондентов заявили, что певица не представляет их культуру.
Накамура ответила на эту атаку в соцсетях. «Вы можете быть расистами, но не глухими… Вот что ранит вас! Я становлюсь темой для обсуждения номер один в стране, но должна ли я вам что‑то? Ничего», — написала она.
Оргкомитет Олимпиады выразил «тотальную поддержку самой прослушиваемой французской артистке в мире» и заявил, что «шокирован расистскими атаками против Аи Накамуры».
При этом в оргкомитете не подтвердили, что Накамура действительно примет участие в церемонии открытия. Если это произойдет, по данным медиа, певица может исполнить на стадионе одну из песен Эдит Пиаф.
Ая Накамура известна как автор песни «Djadja», которая собрала более 950 млн просмотров на ютубе. Альбом Накамуры 2018 года прослушали на Spotify уже свыше 1 млрд раз, а ее клипы набрали более 2 млрд просмотров. Накамура стала первой французской певицей со времен Пиаф, которая возглавила зарубежные чарты.