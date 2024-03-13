В США умер мужчина, который более 70 лет жил в «железном легком»

На странице GoFundMe, созданной для оплаты ухода за Полом, говорится, что он скончался 10 марта. «За это время Пол поступил в университет, стал юристом и писателем. Его история разлетелась по всему миру. Пол был невероятным примером для подражания, о котором будут помнить», — написал организатор сбора средств Кристофер Ульмер.