В США умер мужчина, который более 70 лет жил в «железном легком»

Сегодня в 19:01
Фото: Special Books by Special Kids/YouTube

В возрасте 78 лет умер Пол Александр, проживший более 70 лет в «железном легком». Об этом сообщает Independent.

В возрасте шести лет Пол заразился и перенес тяжелую форму полиомиелита, поражающего нервную систему человека. Он был парализованным от шеи вниз, когда очнулся внутри металлического цилиндра.

Эта металлическая капсула с мотором последовательно нагнетала внутрь и выводила наружу воздух под давлением. В ней он провел почти всю свою оставшуюся жизнь.

Пол мог покидать «железное легкое» на несколько часов зараз, после того как научился дышать с помощью специальной техники глоссофарингеального дыхания, при которой воздух поступает в легкие в результате его «проглатывания» с помощью языка.

Он смог окончить юридический факультет Техасского университета, после чего стал адвокатом. Пол неоднократно представлял интересы клиентов, в том числе на очных слушаниях. Впоследствии он написал историю своей жизни в книге под названием «Три минуты для собаки».

На странице GoFundMe, созданной для оплаты ухода за Полом, говорится, что он скончался 10 марта. «За это время Пол поступил в университет, стал юристом и писателем. Его история разлетелась по всему миру. Пол был невероятным примером для подражания, о котором будут помнить», — написал организатор сбора средств Кристофер Ульмер.

Брат Пола Филипп выразил благодарность всем, кто жертвовал деньги. По его словам, это помогло брату прожить последние годы без стресса.

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