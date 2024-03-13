Минспорта хочет обязать киберспортсменов проходить уроки патриотизма и следить за гигиеной рта

Министерство спорта России представило дополнительную программу для подготовки киберспортсменов. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Главной целью проекта называют «достижение спортивных результатов». Участники программы должны будут изучать историю киберспорта, физкультуру, а также основы гигиены и санитарии, в том числе уход за телом, полостью рта, зубами, одеждой и обувью.
Особое внимание в документе уделяют воспитанию патриотизма и чувства ответственности перед Родиной. Для этого с киберспортсменами будут проводить «беседы, встречи и диспуты» с участием именитых спортсменов, тренеров и ветеранов спорта.
Как уточняет «Парламентская газета» со ссылкой на источники в Госдуме, документ воспринимают как общий костяк, и его, скорее всего, ждет доработка.