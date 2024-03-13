Минспорта хочет обязать киберспортсменов проходить уроки патриотизма и следить за гигиеной рта

Сегодня в 17:24
Фото: Nikolai Sidorov/Flickr

Министерство спорта России представило дополнительную программу для подготовки киберспортсменов. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Главной целью проекта называют «достижение спортивных результатов». Участники программы должны будут изучать историю киберспорта, физкультуру, а также основы гигиены и санитарии, в том числе уход за телом, полостью рта, зубами, одеждой и обувью.

Особое внимание в документе уделяют воспитанию патриотизма и чувства ответственности перед Родиной. Для этого с киберспортсменами будут проводить «беседы, встречи и диспуты» с участием именитых спортсменов, тренеров и ветеранов спорта.

Как уточняет «Парламентская газета» со ссылкой на источники в Госдуме, документ воспринимают как общий костяк, и его, скорее всего, ждет доработка.

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