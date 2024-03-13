В Ричмонде девушка надела костюм, чтобы покормить осиротевшего лисенка

При поступлении в центр у новорожденного все еще была прикреплена пуповина. «Цель — выпустить животных обратно в дикую природу не только чтобы дать им больше шансов на выживание, но и чтобы они узнали свой собственный вид и размножились, чтобы продолжить популяцию диких животных», — сказала Стэнли, добавив, что сотрудники центра по очереди кормят малышей, надевая лисью маску.