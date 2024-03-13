В Ричмонде девушка надела костюм, чтобы покормить осиротевшего лисенка

В Ричмонде сотрудница центра дикой природы надела маску лисы, чтобы покормить осиротевшего детеныша. Ролик с этим моментом завирусился в сети.
«Важно убедиться в том, что сироты, которые воспитываются в неволе, не привыкли к человеку», — говорится в сообщении центра, объясняя, почему сотрудникам приходится наряжаться в лисьи маски.
По словам сотрудников, чтобы животное не привязалось к человеку, в центре минимизируют звуки, сокращают количество манипуляций с животными, уменьшают количество перемещений между различными учреждениями и надевают маски.
Мелисса Стэнли, снявшаяся в ролике, рассказала, что осиротевший лисенок попал в центр 29 февраля. Его нашел мужчина во время прогулки со своей собакой.
При поступлении в центр у новорожденного все еще была прикреплена пуповина. «Цель — выпустить животных обратно в дикую природу не только чтобы дать им больше шансов на выживание, но и чтобы они узнали свой собственный вид и размножились, чтобы продолжить популяцию диких животных», — сказала Стэнли, добавив, что сотрудники центра по очереди кормят малышей, надевая лисью маску.
В ближайшее время лисенок будет передан в организацию по обучению и спасению животных, где его в конечном итоге выпустят обратно в дикую природу.