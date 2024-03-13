Экс-участнице Spice girls пришлось переехать к своей матери из‑за проблем с деньгами

«Я подвергалась не только эмоциональному и физическому, но и финансовому насилию. Я не понимала, что у меня меньше денег, чем я думала. Так что мне буквально пришлось затянуть пояс и жить с моей мамой», — поделилась Браун в интервью британскому телеканалу.