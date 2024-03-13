Экс-участнице Spice girls пришлось переехать к своей матери из‑за проблем с деньгами

Бывшей участнице Spice girls Мелани Браун пришлось переехать из Калифорнии к своей матери в Лидс из‑за проблем с деньгами после развода. Об этом она рассказала Би-би-си.
По словам 48-летней певицы, ей пришлось переехать США в то время, когда Spice girls выступали с реюнион-туром в 2019 году. Несмотря на успех концертов, большая часть гонорара Браун уходила на судебные издержки и выплаты бывшему мужу Стивену Белафонте.
«Я подвергалась не только эмоциональному и физическому, но и финансовому насилию. Я не понимала, что у меня меньше денег, чем я думала. Так что мне буквально пришлось затянуть пояс и жить с моей мамой», — поделилась Браун в интервью британскому телеканалу.
«Конечно, все лучше, чем жить с абьюзером, но когда ты выходишь из таких отношений, тебе приходится начинать все с чистого листа. Тебе нужно заново учиться доверять людям, да и самой себе», — добавила она.
Артистка разошлась с кинопродюсером в 2017 году, обвинив его в домашнем насилии. В рамках закрытого соглашения суд постановил певицу выплатить Белафонте 350 тыс. долларов, а также переводить 5 тыс. долларов ежемесячно в качестве алиментов на их дочь Мэдисон. С тех пор она, по ее словам, в какой‑то момент «уже перестала мечтать».