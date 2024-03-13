«Яндекс Такси» замедлит скорость поиска машины для пассажиров, которые часто отменяют заказы

«Яндекс Такси» обновил алгоритм поиска машин. Теперь сервис будет замедлять поиск для пассажиров, которые часто отменяют заказы «без необходимости», говорится на сайте компании.
«Когда люди отменяют поездку, чтобы тут же заказать другую, или заказывают несколько машин одновременно, другие пассажиры вынуждены дольше ждать такси или заказывать его по более высокой цене», — подчеркивается в заявлении «Яндекс Такси».
В сервисе уточнили, что, как только водитель принимает заказ, он становится недоступным для других пассажиров, а чем меньше свободных машин, тем выше стоимость поездки. Благодаря оптимизации времени водителей в пути, «Яндекс Такси» сможет сдержать рост цен.
«Теперь водителю в первую очередь предложат заказ, который с большей вероятностью состоится. Новый алгоритм „Яндекс Такси“ учитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пассажира. Чем больше совершенных поездок, тем быстрее подача такси», — говорится в сообщении.
При этом алгоритм не будет считать вынужденные отмены. Речь идет о тех случаях, когда автомобиль едет значительно дольше или долго стоит на месте.