«Яндекс Такси» замедлит скорость поиска машины для пассажиров, которые часто отменяют заказы

В сервисе уточнили, что, как только водитель принимает заказ, он становится недоступным для других пассажиров, а чем меньше свободных машин, тем выше стоимость поездки. Благодаря оптимизации времени водителей в пути, «Яндекс Такси» сможет сдержать рост цен.