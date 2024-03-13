В Петербурге нашли БДСМ-студию под домом, где Достоевский написал «Преступление и наказание»

Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выехали в дом по адресу Столярный переулок, 14, чтобы устранить технологическое нарушение. Здание признано памятником архитектуры, в нем в 1864–1867 годах после ссылки жил писатель Федор Достоевский, в тот период им были созданы «Преступление и наказание» и «Игрок». Адмиралтейский район, где расположено здание, также известен как «Петербург Достоевского», ведь в некоторых домах жили его персонажи. В частности, в доме с номером 5 снимал комнату Родион Раскольников.