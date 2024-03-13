В Петербурге нашли БДСМ-студию под домом, где Достоевский написал «Преступление и наказание»

В Петербурге бригада теплоэнергетиков бнаружила БДСМ-студию под домом, где Федор Достоевский написал романы «Преступление и наказание» и «Игрок». Об инциденте пишет «Фонтанка».
Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» выехали в дом по адресу Столярный переулок, 14, чтобы устранить технологическое нарушение. Здание признано памятником архитектуры, в нем в 1864–1867 годах после ссылки жил писатель Федор Достоевский, в тот период им были созданы «Преступление и наказание» и «Игрок». Адмиралтейский район, где расположено здание, также известен как «Петербург Достоевского», ведь в некоторых домах жили его персонажи. В частности, в доме с номером 5 снимал комнату Родион Раскольников.
Для устранения неполадки техникам пришлось найти вход в подвал дома номер 4, расположенного по соседству с домом Достоевского. Попав в помещение, бригада с удивлением обнаружила в охранной зоне тепловой сети БДСМ-фотостудию. Они увидели интерьеры в кроваво-красных тонах, дыбу, клетку, большую кровать с наручниками.
«Когда специалисты попали в помещение, то был выявлен факт нарушения охранной зоны, что является грубым игнорированием и нарушением норм безопасности и действующего законодательства», — рассказали «Фонтанке» в компании.
Владельцам помещения уже несколько раз предписывали устранить нарушения, требования приходили к нем в течение последних трех лет. Однако похоже, что до сих пор бумаги просто игнорировали.
В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подчеркнули: действующее законодательство запрещает организовывать в охранных зонах теплосетей жилые и нежилые помещения, места для отдыха, детские площадки и многое другое. В случае дефекта может пострадать не только имущество, но и жизнь и здоровье людей.
По словам арендаторов, собственник подвала знает о студии в помещении, а установленные декорации используют лишь для фотосессий. «Естественно, мы там не проводим вообще ничего, в том числе и никаких вечеринок, тем более в озвученной вами тематике», — ответил съемщик.