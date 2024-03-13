Уильям Болдуин ответил Шэрон Стоун, которая обвинила продюсера фильма «Щепка» в склонении к сексу

Актер Уильям Болдуин ответил на комментарии Шэрон Стоун о съемках фильма «Щепка» в 1993 году. Актриса заявила, что продюсер проекта Роберт Эванс пытался заставить ее переспать с Болдуином, чтобы улучшить их «химию в кадре».
Изначально Стоун рассказала о случае в своих мемуарах в 2021 году — тогда она решила не называть имена участников. Однако на недавнем подкасте «The Louis Theroux Podcast» артистка все же описала съемочный процесс картины в подробностях.
«Эванс бегал по офису, объясняя, что он переспал с Авой Гарднер, а мне стоит сделать это с Билли Болдуином, чтобы улучшить его игру», — рассказала она.
«Якобы, если бы я могла с ним переспать, наша химия на экране спасла бы фильм. Он говорил, что проблема во мне, моей зажатости, но „настоящая“ актриса просто сделала бы это и продолжила работу», — добавила Стоун.
Она отметила, что не сталкивалась с подобным на съемках «Основного инстинкта» с Майклом Дугласом, с которым она работала годом ранее. «Мне не нужно было спать с Майклом. Он приходил на площадку и сразу входил в образ, работал быстро и профессионально. Теперь вдруг мне нужно было спать с людьми», — продолжила она.
После выхода подкаста Уильям Болдуин — брат Алека Болдуина — сделал пост в соцсети X, в котором нелицеприятно отозвался об опыте работы со Стоун.
«Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне спустя все эти годы. У нее все еще краш на меня или она все еще обижена из‑за того, что я не ответил на ее ухаживания?» — написал актер.
«У меня столько компромата на нее, что у нее голова бы закружилась. Но я все это время молчал. Я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось целовать Стоун. Может, мне тоже стоит написать книгу и рассказать там о всех мерзких и непрофессиональных подробностях о Шэрон? Может быть весело», — добавил он.