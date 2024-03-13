Уильям Болдуин ответил Шэрон Стоун, которая обвинила продюсера фильма «Щепка» в склонении к сексу

«У меня столько компромата на нее, что у нее голова бы закружилась. Но я все это время молчал. Я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось целовать Стоун. Может, мне тоже стоит написать книгу и рассказать там о всех мерзких и непрофессиональных подробностях о Шэрон? Может быть весело», — добавил он.