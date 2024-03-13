В Волгограде преподавателя вынудили уволиться из колледжа из‑за непристойного фото кактуса

«Я занятой человек, секретарь диссертационного совета, работаю в техническом университете. Зачем мне лишний раз ходить, кроме как на занятия. То, что это вообще связано с кактусом, я узнал только вчера, и то это пришлось тянуть огромными клещами. Из‑за чего все это — я не понимал до вчерашнего вечера. Если бы они сразу сказали, мол, у вас сомнительная фотография, нам не нравится, удалите ее, пожалуйста, и сами удалитесь, — я бы понял. Но после того как меня три дня „морозили“, а потом выяснилось, что все это из‑за кактуса, вот тут меня, что называется, „бомбануло“ и понесло, я написал заявление. Студентов только жалко. Они и так знают, кто преподаватель, а кто нет», — передает он историю.