В Волгограде преподавателя вынудили уволиться из колледжа из‑за непристойного фото кактуса

Преподавателя вынудили уволиться из волгоградского колледжа из‑за непристойного фото кактуса в рабочем чате. Об истории написал v1.ru.
До 8 марта Алексей Жданов преподавал информатику в колледже управления и новых технологий имени Юрия Гагарина. 9 марта он поделился с коллегами в чате фотографиями своей коллекции суккулентов и написал, что цветы запоздали к празднику. После этого мужчину исключили из всех групп заведения и пригласили на беседу, потому что он постит «неприличные вещи» и «шутки ниже пояса», а также призвали написать заявление по собственному желанию.
«Вот тут у меня цветочки, кактусы, у меня большой стеллаж. Я давно занимаюсь выращиванием кактусов, и оказывается, знаете что? Почему меня исключили из чата? Потому что я сказал: „Смотрите, какая классная композиция!“ Вот! Представляете? Шелковистый кактус, немножко с колючками в керамическом горшке. Мне сказали, что это неприличный кактус!» — делится в ролике преподаватель.
«Я вам сейчас еще и не такие неприличные кактусы покажу. Вот совсем неприличный. Его я не стал показывать. Еще не так поймут. Вот еще есть большой. Видали? Меня попросили прийти на беседу за то, что я выкладываю неприличные вещи в чатик кафедры. В итоге я вынужден был написать заявление по собственному желанию. Потому что каким‑то дамам преклонного возраста показалось, что то, что я вам сейчас показал, — это неприличные вещи, это шутки ниже пояса!» — возмущается Алексей Жданов.
В разговоре с журналистами уволенный преподаватель рассказал, что долго не мог узнать, почему 9 марта его исключили из чатов. Ему не объясняли причину, а в ответ на все вопросы настойчиво звали на беседу в колледж.
«Я занятой человек, секретарь диссертационного совета, работаю в техническом университете. Зачем мне лишний раз ходить, кроме как на занятия. То, что это вообще связано с кактусом, я узнал только вчера, и то это пришлось тянуть огромными клещами. Из‑за чего все это — я не понимал до вчерашнего вечера. Если бы они сразу сказали, мол, у вас сомнительная фотография, нам не нравится, удалите ее, пожалуйста, и сами удалитесь, — я бы понял. Но после того как меня три дня „морозили“, а потом выяснилось, что все это из‑за кактуса, вот тут меня, что называется, „бомбануло“ и понесло, я написал заявление. Студентов только жалко. Они и так знают, кто преподаватель, а кто нет», — передает он историю.
«Эту же фотографию до скандала я выложил на странице автора, сделавшего горшок для кактуса. Она успела набрать около 50 лайков до того, как я ее скинул в чат. Кто‑то решил, что это какой‑то намек, хотя, как мне сказали другие участники чата, иногда там чуть ли не полуголые мужские торсы выкладывали — и ничего. А тут кактус», — недоумевает Жданов.
В колледже отказались общаться с журналистами, а в пресс-службе им ответили ссылкой на заявление педагога-психолога Анастасии Саврасовой, представляющей профсоюзный комитет колледжа. Она поддержала заведение и решение директора. В тексте преподавательница осуждает поведение коллеги-ботаника, обвиняет его в манипуляции, ругани и непристойных замечаниях в адрес коллег.
«Выяснять отношения через СМИ — это непрофессионально. Алексей Жданов написал заявление на увольнение по собственному желанию, <…> не обращался по данному вопросу к директору или его заместителю, претензий с его стороны не поступало. Теперь уже бывший коллега порочит коллектив и отзывается недостойно обо всех коллегах. Педагогический и профсоюзный коллектив осуждает такую риторику», — пишет Саврасова.
«Алексей Жданов многократно заполнял [чат] личными сообщениями, допуская ненормативную лексику и непристойные замечания в отношении коллег. Со стороны участников чата неоднократно поступали жалобы администраторам. Алексею Жданову объясняли недопустимость использования рабочего чата для личной информации, но это вызывало негодование и новые негативные комментарии. В целях предотвращения распрей администратором было принято решение заблокировать чат», — добавляет она.
«Заявление об увольнении поступило 11 марта около 17.00, параллельно с этим появились публикации в социальных сетях, содержащие недостоверную и порочащую информацию», — говорится в заявлении.
Любитель кактусов допустил, что вел себя с коллегами непрофессионально, но отметил, что жалоб в свой адрес не слышал.
«Я бываю резок и не придерживаюсь „нормативных режимов времени“, могу написать поздно — да. Издержки творческой натуры — если пришла мысль, стараюсь ее записать или озвучить сразу, пока не забыл. Если бы это было кому‑то сильно поперек горла, давно можно было решить вопрос», — говорит Жданов.
«Кстати, никакие беседы на эти темы не проводились. Никакого регламента рабочего чата не было и нет. Они впопыхах педсовет собирают на следующей неделе, чтобы выработать нормы поведения в чате», — обращает он внимание.
«По поводу попыток решить что‑то через СМИ. Я ничего не решаю. И не пытаюсь решить. Я показываю абсурд ситуации, которая не стоит выеденного яйца. А решать я пытался 9, 10 и 11 марта. Итог был: приходите на ковер или пишите заявление», — подчеркивает мужчина.
В соцсетях Жданов также поблагодарил студентов за поддержку и опубликовал сообщение одного из них, где тот рассказал о запрете на упоминание имени бывшего преподавателя в колледже, а также на публикацию новостей и мемов с кактусами.
Кроме того, мужчина продолжил критиковать руководство колледжа. Он недоволен тем, что преподавателям по совмещению приходится работать наравне со штатными сотрудниками, некоторым штатным — перерабатывать. Также Жданов пожаловался на нехватку ноутбуков для студентов и зарплату в 22 тыс. рублей (и 16 тыс. для преподавателей без степени кандидата наук) в учреждении.