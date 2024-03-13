Третья часть «Венома» получила название «Последний танец»

Первая часть франшизы вышла в 2018-м и собрала в мировом прокате более 856 млн долларов. В России «Веном» стал самым кассовым релизом 2018 года со сборами 1,89 млрд рублей, обогнав блокбастер «Мстители: Война бесконечности». Премьера сиквела состоялась спустя три года.