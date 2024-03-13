Третья часть «Венома» получила название «Последний танец»

Третья часть франшизы Sony о инопланетном симбиоте выйдет под названием «Веном: Последний танец», сообщает Deadline. Премьера картины состоится 25 октября 2024 года.
Режиссеркой и сценаристкой фильма выступила Келли Марсел, работавшая над предыдущими двумя фильмами в качестве исполнительной продюсерки.
К главной роли вернется Том Харди. Также в фильме сыграют Джуно Темпл («Тед Лассо», «Фарго», «Киллер Джо»), Чивитель Эджофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж») и Кларк Бако («Леттеркенни», «Подменыш»).
Первая часть франшизы вышла в 2018-м и собрала в мировом прокате более 856 млн долларов. В России «Веном» стал самым кассовым релизом 2018 года со сборами 1,89 млрд рублей, обогнав блокбастер «Мстители: Война бесконечности». Премьера сиквела состоялась спустя три года.