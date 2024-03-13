«Бэтмен: Часть вторая» отложен до 2026 года

Также студия запланировала новый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона, поставив его на 8 августа 2025 года. Проект пока не получил названия, но будет выпущен в формате IMAX. В нем играют Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Алана Хаим, а съемки сейчас идут в Калифорнии.