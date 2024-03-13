«Бэтмен: Часть вторая» отложен до 2026 года

Warner Bros. сдвинула релиз «Бэтмена: Часть вторая» с Робертом Паттинсоном сразу на год вперед. Картина выйдет в мировой прокат лишь 2 октября 2026 года, пишет Variety.
Это не единственное изменение в расписании студии. На 3 октября 2025 года, день, когда в кинотеатрах должен был появиться новый «Бэтмен», переехала лента «Невеста» Мэгги Джилленхол с Кристианом Бейлом, Джесси Бакли и Питером Сарсгаардом в главных ролях.
Кроме того, мафиозная драма «Рыцари Альто» с Робертом Де Ниро сразу в двух ролях переместилась с 15 ноября 2024 года на 21 марта 2025 года.
Также студия запланировала новый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона, поставив его на 8 августа 2025 года. Проект пока не получил названия, но будет выпущен в формате IMAX. В нем играют Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Алана Хаим, а съемки сейчас идут в Калифорнии.
Для продолжения «Бэтмена» Мэтт Ривз вернется в режиссерское кресло, а Паттинсон — к роли Брюса Уэйна. В первом фильме, представлявшем собой мрачный взгляд на ранние дни Брюса Уэйна в качестве «величайшего детектива» в мире, снялись Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, Энди Серкис в роли дворецкого Альфреда Пенниворта, Колин Фаррелл в роли криминального авторитета Пингвина и Джеффри Райт в роли начальника полиции Готэм-Сити Джеймса Гордона. Фильм «Бэтмен» собрал в мировом прокате 772 миллиона долларов.