Арнольд Шварценеггер снимется с Аланом Ритчсоном в рождественской комедии «Мужчина с мешком»

Американский актер Арнольд Шварценеггер («Терминатор», «Близнецы») снимется с Аланом Ритчсоном («Голодные игры», «Супергерл») в рождественской комедии «Мужчина с мешком». Об этом сообщил Deadline.
Фильм снимет режиссер Адам Шенкман, автор «Лака для волос» и «Сказок на ночь». Сценарий написал Аллан Райс, известный по сериалам «Новые приключения старой Кристин» и «Жизнь Харли».
«Мужчина с мешком» расскажет о поисках украденного мешка Санта-Клауса. Помогать волшебнику отыскать подарки для детей будет бывший вор по имени Вэнс, а также его дочь и группа эльфов.
«Вэнсу придется совершить величайшее ограбление в своей жизни, чтобы спасти Рождество», — говорит синопсис картины, съемки которой, по информации СМИ, начнутся уже в 2024 году.
Выпустит ленту студия Amazon MGM. Когда состоится премьера комедии, пока неясно. В актерский состав проекта войдут Лоуренс Грей, Бен Эверард, Рэг Тайгерман и Дэн Спило.