В московском «Графите» пройдет вечеринка AVG с участием Lil Gnar

В Москве на площадке «Графит» пройдет вечеринка AVG с участием американского рэпера Lil Gnar, сотрудничавшего с Lil Uzi Vert, Trippie Redd, Chief Keef и другими музыкантами.
Мероприятие пройдет 22 марта. Во время него Lil Gnar представит свои песни, которые сочетают элементы хип-хопа, рока и панка и выделяют калифорнийца среди других исполнителей.
Помимо Lil Gnar на сцену «Графита» выйдет Alblak 52 — российский рэпер из Омска, сейчас работающий в Петербурге. В вечеринке также примут участие диджеи John However, Mironov, Romsta, Satori, 4EU3, EMM и MC SND.
Вечеринка начнется в 21.00. Билеты на нее можно найти на «Афише». Билеты по тарифу Early Birds стоят 2000 рублей, а ВИП-вариант обойдется в 5000.