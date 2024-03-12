Финн Вулфхард и Кайя Гербер сыграют в фильме «SNL 1975»

Финн Вулфхард («Очень странные дела»), Эндрю Барт Фельдман («Без обид») и Кайа Гербер («Американская история ужасов») присоединились к актерскому составу фильма под рабочим названием «SNL 1975», передает Deadline.
Картина расскажет о трансляции первого эпизода легендарного комедийного шоу Saturday Night Live. Гербер сыграет в ленте актрису Жаклин Карлин, Фельдман — продюсера Нила Леви, а Вулфхарду досталась роль клерка телекомпании NBC.
Основой для сценария послужили многочисленные интервью с актерами, продюсерами и сценаристами SNL того периода. Режиссером выступит Джейсон Райтман, работавший над лентами «Джуно», «Здесь курят», «Как не стать президентом» и «Охотники за привидениями: Наследники».
«Это реальная история того, что происходило за кулисами первой трансляции SNL. Она описывает весь хаос и магию революционного момента телевидения, который почти не случился», — говорится в описании проекта.