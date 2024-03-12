Российские разработчики анонсировали «симулятор сельского водителя» под названием «Заря»

Вчера в 21:23
Иллюстрация: SBSR/YouTube

Российская инди-студия SBSR выпустила трейлер «приключенческого сюжетного симулятора сельского водителя» под названием «Заря».

По словам разработчиков, новый проект станет «внебрачный сыном» симулятора бездорожья MudRunner, экшна Death Stranding и диалогового триллера Disco Elysium.

В центре сюжета «Зари» — деревенский водитель Василий, который пытается «вдохнуть вторую жизнь в родное село». Герою предстоит доставлять грузы и посылки, коллекционировать классические советские машины и зарабатывать деньги.

Кроме того, пользователи смогут «пожарить шашлык с мужиками в гаражах, сгонять с Петровичем на рыбалку, отвезти урожай на базар и отбуксировать автомобили жителей», следует из описания игры в сервисе Steam.

В команде, работающей над проектом, всего три человека — программист и два художника. Точная дата выхода игры пока неизвестна.

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