Российские разработчики анонсировали «симулятор сельского водителя» под названием «Заря»

Российская инди-студия SBSR выпустила трейлер «приключенческого сюжетного симулятора сельского водителя» под названием «Заря».
По словам разработчиков, новый проект станет «внебрачный сыном» симулятора бездорожья MudRunner, экшна Death Stranding и диалогового триллера Disco Elysium.
В центре сюжета «Зари» — деревенский водитель Василий, который пытается «вдохнуть вторую жизнь в родное село». Герою предстоит доставлять грузы и посылки, коллекционировать классические советские машины и зарабатывать деньги.
Кроме того, пользователи смогут «пожарить шашлык с мужиками в гаражах, сгонять с Петровичем на рыбалку, отвезти урожай на базар и отбуксировать автомобили жителей», следует из описания игры в сервисе Steam.
В команде, работающей над проектом, всего три человека — программист и два художника. Точная дата выхода игры пока неизвестна.