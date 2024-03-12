Бобби Каннавале, Роберт Де Ниро, Вупи Голдберг и другие звезды появились в трейлере фильма «Эзра»

На ютуб-канале Jimmy Kimmel Live опубликовали трейлер фильма «Эзра», премьера которого состоялась в 2023 году на Международном кинофестивале в Торонто.
Фильм рассказывает историю о мальчике Эзре, у которого диагностирован аутизм, и его отце-стендапере, который изо всех сил пытается позаботиться о сыне и однажды получает приглашение выступить на шоу Джимми Киммела.
Главную роль в картине исполнил Бобби Каннавале («Девять совсем незнакомых людей», «Красотка на взводе», «Ирландец»). Он, по признаниям критиков, показал в «Эзре» одну из лучших работ в своей карьере.
В образе Эзры в ленте появился нейроотличный актер Уильям Фицджеральд. Также в актерский состав фильма вошли Роберт Де Ниро, Вупи Голдберг, Вера Фармига, Роуз Берн, Рейнн Уилсон и Тони Голдуин.
Режиссером картины выступил Тони Голдуин, ранее снявший «Приговор» и «Флирт со зверем». Сценарий написал Тони Спиридакис, работавший над «Бруклинской рокировкой» и «Если Люси упадет». В кинотеатрах «Эзра» появится 31 мая.