Лили Глэдстоун расследует пропажу девочки в тизере «Под мостом»

На ютуб-канале Hulu опубликовали тизер сериала «Под мостом», который выйдет на стриминговом сервисе 17 апреля.
В шоу снялись Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны») и Райли Кио («Безумный Макс: Дорога ярости»). Глэдстоун сыграла офицера полиции, которому при участии писательницы Ребекки Годфри (Кио) предстоит выяснить судьбу школьницы.
14-летняя девочка по имени Рина Вирк, которую в сериале сыграла Вритика Гупта, ушла к друзьям на вечеринку и не вернулась домой. Подозреваемыми в предполагаемом убийстве стали ее юные подруги.
В проекте будет восемь эпизодов. Их срежиссировали Нимиша Мукерджи, Динь Тай, Гита Патель и Куинн Шепард. Сценарий сериала по мотивам книги Годфри написала Шепард при участии нескольких других авторов.